Dois jovens de 22 e 23 anos, foram lançados para fora do veículo em que estavam após a caminhonete colidir contra uma árvore, por volta da meia noite, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, em Naviraí.

De acordo com o site Tá NA Mídia Naviraí, o motivo do acidente e ainda desconhecido pelas autoridades. Os jovens foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e já receberam alta do hospital. Ambos estavam com cortes e escoriações pelo corpo.

A caminhonete de modelo S-10, ficou completamente destruída. Ela foi guinchada elevada ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran)

O caso foi registrado como lesão corporal culposa de veículo automotor na Delegacia de Polícia Civil do município.