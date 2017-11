Caminhonete invade de residência e o condutor foge do local

Na madrugada dessa terça-feira (21), por volta das 02h40, uma família, moradora do bairro Aero Rancho, sofreu um grande susto quando um veículo bateu no portão da casa e invadiu a residência.

A moradora, Eliane Rodrigues Albuquerque Vilhalba, só escutou o barulho e correu para chamar a filha que mora nos fundos da casa. Flávia Vilhalba contou para a equipe do JD1 Noticias que quando elas chegaram à frente da residência encontraram o veículo, uma caminhonete S10, dentro do quintal batido na coluna da casa.

A S10 danificou a coluna do sobrado, mas não entrou na casa porque a coluna é reforçada. Com a batida a caminhonete atingiu o carro da família, um Clio, que teve perda total.

Ninguém se feriu com a colisão, no entanto os danos matérias são extensos. Uma vez que com a batida a S10, destruiu o carro da família, quebrou o muro, destruiu o portão e danificou a coluna de sustentação do sobrado.

O condutor fugiu do local e a família divulga as informações do acidente para tentar encontrar o responsável pelas perdas.

Segundo uma testemunha do acidente havia um casal dentro da S10, que depois da batida fugiram correndo do local. Agora a família espera conseguir imagens da câmera de segurança do supermercado que fica em frente a casa para tentar identificar o condutor e o passageiro.

A ocorrência foi atendida pela Polícia de Transito que, segundo Flávia, levou uma hora e meia para atender o acidente e ficaram na casa até às 5h da manhã aguardando um guincho para retirada da caminhonete de dentro da casa da vitima.

O caso será investigado pelo Polícia Civil, e a família aguarda a identificação do responsável pelos danos. “Estamos aguardando o contato Polícia Civil para saber como ficará o caso”, disse Flávia.