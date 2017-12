Caminhonete roubada na quarta-feira foi abandonada no Santa Emília

O veiculo foi abandonado em frente do Ceinf do bairro com as placas adulteradas.

Na manhã dessa sexta-feira (15) uma guarnição da Guarda municipal atendeu uma ocorrência informada pela a direção do Ceinf - Santa Emília devido uma caminhonete abandonada em frente da creche por dois dias.

De acordo com a direção do Ceinf uma caminhonete S-10 estaria estacionada a, pelo menos, dois dias em frente à instituição, a responsável achou esse comportamento suspeito e acionou a Guarda Municipal. Os funcionários da creche checaram as placas do veiculo via Sinesp, e constataram que a placa estava errada, pois o sistema acusou as placas como de uma Belina.

Uma equipe da Guarda Municipal se deslocou até o local para procedimentos de trânsito de possível adulteração de placas, porém verificaram que o veículo se tratava de produto de furto efetuado na quarta-feira (13). O veículo será encaminhado para DEFURV para procedimentos cabíveis.