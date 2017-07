João Alexandre da Silva, conhecido como João Boa Sorte, ficou preso as ferragens após perder o controle da camionete e capotar na MS-145.

De acordo com informações do site Nova Alvorada News, o motivo de João ter perdido o controle do veículo foi um buraco na pista.

João é morador de Pana, distrito de Nova Alvorada do Sul. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal de Nova Alvorada do Sul.