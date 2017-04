Agentes da Polícia Militar Rodoviária (PMR) encontrou na noite desta quarta-feira (19), mais de 160 quilos de maconha, em uma camionete que foi abandonada após colidir com outro veículo, na MS-164, em Ponta Porã. O condutor fugiu e até o momento não foi localizado.

O flagrante aconteceu por volta das 20h30, quando policiais receberam informação de um acidente no quilômetro 107, e imediatamente foram até o local. Chegando lá, testemunhas relataram que uma camionete L200, com placas do Paraguai, seguia em sentido o Distrito de Vista Alegre, quando ao realizar o retorno, colidiu com outro automóvel que seguia em sentido contrário. Ainda de acordo com depoimento das testemunhas, o motorista fugiu do local.

Em vistoria ao veículo, os policiais encontraram 241 tabletes espalhados pelo interior da camionete. Os entorpecentes foram levados para a Delegacia Civil, que após pesados totalizaram 161 quilos.