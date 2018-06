Camionete é apreendida com mais de uma tonelada de drogas

Na sexta-feira (8), policiais militares ambientais de Batayporã aprenderam, durante bloqueio na rodovia MS-340 em Nova Andradina, um veículo Mitsubishi L200 Triton carregada com mais de uma tonelada de entorpecentes.

Segundo informações da assessoria da Polícia Militar Ambiental (PMA), a apreensão aconteceu quando os policias foram abordar o veículo, mas o motorista realizou meia volta e empreendeu fuga em alta velocidade. Os agentes da PMA realizaram perseguição ao veículo e já na rodovia BR-267, o motorista saiu da estrada, atravessou uma cerca e colidiu em uma árvore à margem de uma mata próxima à rodovia.

O motorista abandonou o veículo e entrou na mata densa. Mesmo chegando logo em seguida, os policiais realizaram diligências, porém, não conseguiu capturar o infrator. No interior e carroceria do veículo, com placas de Dourados, foram encontrados 1.120 kg de maconha em tabletes. Dentro do carro ainda havia duas placas de veículos, sendo uma de São Paulo (SP) e outra de Varginha (MG).

A caminhonete foi encaminhada com a maconha à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.