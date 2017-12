Camionete é furtada da Funai

Criminosos invadiram a sede da Fundação Nacional do Índio (FUNAI-MS) no centro de Campo Grande durante a madrugada desta terça-feira (5) e furtaram uma camionete usada para os serviços do órgão.

Segundo o superintendente, Paulo Rios, o furto foi percebido quando um dos funcionários chegou para iniciar o expediente na manhã de hoje e percebeu a porta da frente arrombada e o cofre de chaves revirado.

Além da camionete, uma Triton cabine dupla de cor branca, os bandidos levaram 10 no-breaks, armários pequenos e até peças de artesanatos do local.

Paulo reclamou da fragilidade na segurança do local, o prédio não tem câmeras e alarme nem vigia noturno e as camionetes não tem rastreador.

A Polícia Federal esteve durante a manhã no prédio para colher dados e investigar o caso. Ainda não há informações sobre o paradeiro dos autores.

Confira os dados do veículo furtado: