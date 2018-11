Pequenas atitudes podem transformar a vida de muitas pessoas e é com esse objetivo, que empresários e digital influencers de Campo Grande se uniram e criaram a campanha "Um Bom Natal para Todos", visando arrecadar brinquedos que serão doados a crianças carentes.

A iniciativa surgiu por meio do o digital influencer Rudnei Assis Henrique, criador da página Divulga Campo Grande, que destaca a importância da promoção de iniciativas voltadas ao bem. “Durante mais de quatro anos, tive a oportunidade de coordenar projetos sociais em uma cooperativa de saúde onde trabalhei e isso me motivou a realizar mais ações sociais, o que me motivou a idealizar esta campanha com a ajuda de mais pessoas engajadas com o mesmo propósito”, explica Rudnei.

O idealizador ainda enfatiza o fato de que em 2018, a página Divulga Campo Grande completou três anos e uma forma de comemorar foi iniciar ações de promoção social. “Junto aos parceiros que acreditam nessa proposta e com o canal mais consolidado, vamos poder realizar mais iniciativas como esta, em outras datas no decorrer do próximo ano”, avalia.

São parceiros da campanha ‘Um Bom Natal para Todos’: Grupo Vale Brum (franqueado O Boticário e Quem Disse, Berenice?), restaurante e pizzaria Estação 15, Conservare Gráfica Rápida e Plotagem, Empreender MS, Dicas da Day, Comer&Beber MS, Degusta CG e Una Comunicação.

A arrecadação acontece entre os dias 05 de novembro e 19 de dezembro de 2018, nos seguintes pontos de entrega dos brinquedos: Grupo Vale Brum – rua Dom Aquino, 561, bairro Amambai; Restaurante e Pizzaria Estação 15 – rua 15 de Novembro, 1664, Centro; Conservare Gráfica Rápida e Plotagem – Av. Ceará, 1274, Nosso Lar Variedades – Av. José Nogueira Vieira, 770 – bairro Tiradentes e AMOC (Associação dos Moradores do Coophavila) - Av. Marinha, 725.

As doações - serão aceitos brinquedos novos, independente do valor. A entrega está prevista para o dia 22 de dezembro. As entidades contempladas serão anunciadas após a triagem das doações, de acordo com a quantidade de brinquedos arrecadados, com prioridade àquelas mais carentes, que atendam crianças de bairros mais humildes de Campo Grande.

Quem quiser participar e não pode levar a doação até um ponto de arrecadação, pode entrar em contato com o Rudnei, idealizador da campanha para entrega, no telefone (67) 9 9281-3434.