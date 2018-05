Campanha contra gripe vacinou 74% de pessoas na Capital

O serviço de imunização da Diretoria de Vigilância em Saúde da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) disponibilizou nesta sexta-feira (25) mais um balanço parcial da Campanha de Vacinação Contra a Gripe, que segue até o dia 1º de junho. Até o dia 24 de maio, 145.487 pessoas, de todos os grupos, foram imunizadas, o que representa 74,58% da meta que é imunizar aproximadamente 197 mil pessoas na Capital.

A maior procura é por parte dos idosos. Neste grupo 66,02% da meta já foi atingida. Dos 80.080 aptos a tomar a vacina, 69.597. Os professores foi o primeiro grupo a atingir mais de 100% da meta. A expectativa era imunizar 6.944 pessoas.

Durante o sábado (26) e domingo ( 27) quatro unidades: CRSs Aero Rancho, Coophavilla, Nova Bahia e Tiradentes, estarão vacinando das 07h15 às 16h45 sem intervalo para almoço.

A campanha segue até o dia 1º de junho nas 66 unidades básicas de saúde do município e durante o feriado de quinta-feira, dia 31, a SESAU está programando um esquema especial de imunização para atender o maior número de pessoas.

Devem ser vacinadas pessoas a partir dos 60 anos, crianças na faixa etária de 6 meses a 4 anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, os trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estejam sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.

Para receber a dose, todos os indivíduos do grupo de risco devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia), documento pessoal de identificação e a caderneta de vacinação, caso tenha.

Além dos documentos exigidos para todos os doentes crônicos, devem apresentar laudo médico ou atestado da doença, podendo ser aceita cópia do receituário médico recente, as gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação; profissionais de saúde: a carteira de conselho ou holerite; os indígenas: cadastro na SESAI.

O controle mais rigoroso para imunizar as pessoas do grupo de risco é para atender as recomendações do Ministério da Saúde, que não irá disponibilizar doses extras.