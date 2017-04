Campanha da Águas reforça combate à dengue

De janeiro a março deste ano, as equipes de leituristas da Águas Guariroba identificaram 1.937 possíveis focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti em Campo Grande. A ação iniciou através da campanha “Águas em Movimento”. Os profissionais foram capacitados para identificar locais em alerta e os endereços dos possíveis focos foram repassados para a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau).

Conforme dados do Levantamento Rápido do Aedes aegypti (Lira) divulgados pela Sesau, até março o Índice de Infestação Predial (IIP) em Campo Grande foi de 1,8%, número considerado de alerta por técnicos da secretaria. “Por se tratar de um período de chuvas, este índice deve diminuir no próximo Lira, que compreende os períodos de abril e maio”, considera o chefe de Serviços de Controle de Vetores da Sesau, Vagner Ricardo Santos.

Ainda de acordo com Vagner Santos, da Sesau, a parceria com a Águas Guariroba para levantar os endereços com possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya tem trazido importantes resultados no combate. Através de um aplicativo no equipamento usado para fazer a leitura de água nos bairros da cidade, trabalhadores da concessionária estão apontando os locais de risco para a Central de Serviços da empresa, que recebe os dados e repassa as informações à Sesau.

Guillermo Deluca, presidente da Águas Guariroba, explica que a concessionária é responsável por atividades que têm tudo a ver com a saúde pública, por isso é engajada em ações que contribuam no objetivo de levar qualidade de vida para as pessoas através de ganhos na saúde. “Levantamentos mostram drásticas quedas nos índices de doenças diarreicas através do avanço do saneamento básico. A falta destes serviços também implicaria na proliferação de outras doenças, como as causadas pelo Aedes aegypti”, comenta.