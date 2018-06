Campanha da vacinação contra febre aftosa continua até dia 15 de junho

A campanha de vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso do Sul foi prorrogada por mais 15 dias. A informação foi divulgada no último sábado (2), pelo governo do estado. Ação iniciou oficialmente no dia 1º de maio e encerraria na última quinta-feira (31).

A decisão foi anunciada pelo governador Reinaldo Azambuja, após decisão conjunta do governo do estado com o setor produtivo por meio de uma solicitação da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado (Famasul).

O prazo final para o produtor comunicar a vacinação no sistema da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), também será prorrogado ficando para até o dia 30 de junho no Planalto e na região de Fronteira e até 17 de julho para os proprietários rurais estabelecidos no Pantanal.

O decreto foi assinado pelo diretor-presidente da Iagro, Luciano Chiochetta; na presença ainda dos secretários de Estado Jaime Verruck (Semagro), e Eduardo Riedel (Segov); do superintendente de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Mato Grosso do Sul, Celso Martins; e do presidente da Famasul, Maurício Saito.