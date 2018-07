Campanha de combate a incêndios urbanos é lançada em Campo Grande

A prefeitura de Campo Grande e o Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos lançaram nesta quinta-feira (19), durante a reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA), a Campanha Agosto Alaranjado – 2018 com o slogan “Queimar é Crime! Diga NÃO! Às queimadas urbanas”.

De acordo com a assessoria da prefeitura, o objetivo da campanha é promover a discussão e desenvolver ações junto a comunidade, otimizar a gestão, o monitoramento, a prevenção e o combate aos incêndios no município.

Durante todo o mês de agosto serão realizadas palestras educativas e informativas em escolas, instituições públicas e privadas, conselhos regionais, nos distritos de Anhanduí e Rochedinho e nos conselhos gestores das áreas de proteção ambiental do Guariroba, Lageado e Ceroula.

Esta edição traz como inovação ações de Educação Ambiental aos usuários do transporte coletivo e a realização de blitz ambiental nas regiões onde ocorrem mais focos de incêndios, entre outras ações. Conforme dados do Corpo de Bombeiros, as regiões urbanas com maior incidência de incêndios são a do Segredo, Anhanduízinho e Bandeira.

O diretor de planejamento ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Rodrigo Giansante, ressaltou a importância da campanha e a interação das instituições estratégicas que compõem o cenário do meio ambiente para a união de esforços na divulgação do combate aos incêndios urbanos.

“Precisamos conscientizar a população, sermos multiplicadores, levar até a comunidade as informações, os aspectos prejudiciais das queimadas e até mesmo as consequências que elas trazem como a punição com multa. E através dos parceiros nesta campanha teremos maior espaço para a realização das ações, para que a gente consiga abranger o maior número possível de públicos de todas as idades”, afirmou Giasante.