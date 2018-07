A Campanha Nacional de Vacinação sarampo e poliomielite, será realizada de 6 a 31 de agosto, em Mato Grosso do Sul. O público-alvo são as crianças com idade de 12 meses a menores de 5 anos, incluindo as 158 mil crianças que já receberam as vacinas anteriormente.

O esquema vacinal do Calendário Nacional de Vacinação será composto por três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP), administradas aos dois, quatro e seis meses de idade, com a vacina oral poliomielite (VOP0) aos 15 meses e aos quatro anos de idade.

O Dia “D” da campanha está marcado para 18 do próximo mês, e a meta é vacinar ao menos 95% das crianças dessa faixa etária. A Secretaria de Estado de Saúde vai distribuir as doses da vacina tríplice para os municípios que iniciarão os seus cronogramas de vacinação. Em 2017, a cobertura foi de 88%, no estado.