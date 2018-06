Campanha de vacinação antirrábica começa amanhã

As doses são gratuitas e protegem os animais contra a raiva, que é fatal

A cerimônia de abertura da Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica começa nesta segunda-feira (25), ás 9h, no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e a meta é imunizar 80% da população estimada em 160 mil cães e 40 mil gatos, mantendo assim o controle da doença em Campo Grande.

A vacinação irá acontecer de casa em casa, sendo importante que os donos de animais recebam em seus domicílios os servidores do CCZ que estarão identificados com crachá e uniforme.

Os cães e felinos a partir de três meses devem receber as doses, inclusive cadelas e gatas prenhas ou em lactação. A vacinação é única forma de proteção contra a raiva.

A raiva é letal e o vírus pode ser transmitido para os seres humanos a partir da mordida, lambidas ou machucados causados por mamíferos contaminados. Contato com a pele do animal não oferece riscos.

O último caso de raiva humana na capital foi registrado em 1968. Já em cães e gatos, o último caso ocorreu 1988 e após 23 anos, ocorreu um caso isolado em 2011 de raiva canina, cujo cão adquirira a doença por meio do contato com um morcego contaminado com o vírus.

O CCZ fica lozalizado na avenida Filinto Muller, 1601,Vila Ipiranga e funciona de segunda a sexta, das 7h às 21h, sendo que sábados, domingos e feriados, a abertura ocorre uma hora mais cedo.