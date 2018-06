A campanha de vacinação contra a gripe continuará até a próxima sexta-feira (22), em Campo Grande. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (15), pela prefeitura da cidade. Até o momento, cerca de 93,32 % do público alvo já foi vacinado segundo os dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Dois grupos recomendados para vacinação ainda estão com cobertura vacinal abaixo do previsto: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, com 73,06% (39.770), e gestantes com 61,99% (6.383).

Os idosos e professores atingiram a meta de vacinação, sendo que o primeiro grupo alcançou 104,04% (83.634) e o segundo 131,61% (8.697).

Outros três grupos ultrapassaram a marca de 80%, índice considerado satisfatório: as puérperas 88,59% (1.499); trabalhadores de saúde 88,30% (20.408); e, os portadores de comorbidades 80,80% (17.447).

A vacina está disponível nas 66 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF), das 7h15 às 11h e das 13h às 16h45 e as equipes de vacinação podem distribuir senhas para organizar o fluxo.

Neste sábado (16) e domingo (17), há plantão de vacinação nos Centros Regionais de Saúde (CRS) Nova Bahia, Aero Rancho, Tiradentes e Coophavilla II. Nestes locais, as salas ficam abertas das 7h15 às 11h e das 13h às 16h45.