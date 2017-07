Campanha do Agasalho do TJMS é prorrogada até o dia 30 de julho

A Campanha do Agasalho 2017, promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, foi prorrogada pela segunda vez e segue até o dia 30 de julho.

No dia 30 de junho, mais uma etapa das entregas foi realizada e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas recebeu alguns dos cobertores doados pelos colaboradores da campanha. No dia 8 de julho, foi a vez da comunidade quilombola Furnas do Dionísio ser atendida, onde parceiros integrantes do Lions Clube Centro ajudaram com as entregas de cobertores, roupas e agasalhos que aquecerão o inverno de mais de 100 famílias.

Quem ainda não colaborou pode levar suas doações de agasalhos, cobertores e roupas, em bom estado, até qualquer um dos postos de coleta:

- Secretaria de Comunicação do TJMS (Parque dos Poderes), com Marta;

- Núcleo de Informática do Fórum (3º andar), com Érick;

- Núcleo de Imprensa do Cijus, com Luciano;

- Assessoria de Políticas de Saúde do TRE/MS;

- CAO Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do MS;

- Seção de Benefícios e Assistência Social (SUBS) da Justiça Federal/MS;

- Rota 67 - Harley Davidson - Avenida Afonso Pena, nº 4548;

- Cartório do 5º Ofício - Rua Dom Aquino, nº 1330;

- Mécari Distribuidora - Av. Gury Marques, nº 5164;

- OAB/MS – Av. Mato Grosso, nº 4682;

- SEMAD da IEADMS - Av. Dr. João Rosa Pires, 482.