A Campanha do Agasalho realizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foi prorrogada e segue até o dia 30 de junho. Quem ainda não colaborou pode levar suas doações de agasalhos, cobertores e roupas, em bom estado, até qualquer um dos postos de coleta.

Desde o dia 25 de abril já foram distribuídos cerca de 350 cobertores e 450 peças de roupas entre agasalhos, calças e camisas em centros de apoio e comunidades carentes da Capital.

Na última sexta-feira, os voluntários fizeram entregas de cobertores para cerca de 45 crianças do Projeto Sementes da Vida, do bairro Jardim Noroeste e o Hospital do Coração, mais novo parceiro da Campanha, fez sua colaboração e doou 50 cobertores para serem distribuídos para os que necessitam.

Graças aos colaboradores e parceiros que, pensando no bem-estar do próximo, utilizaram seu tempo para arrecadar, separar e doar, várias famílias e pessoas em situação vulnerável poderão enfrentar o frio de forma mais confortável. Com a proximidade do inverno, as baixas temperaturas já começam a aparecer e qualquer gesto de carinho já é de suma importância para quem tanto necessita.

Confira os postos de coleta:

- Secretaria de Comunicação do TJMS (Parque dos Poderes), com Marta;

- Núcleo de Informática do Fórum (3º andar), com Érick;

- Núcleo de Imprensa do Cijus, com Luciano;

- Assessoria de Políticas de Saúde do TRE/MS;

- CAO Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do MS;

- Seção de Benefícios e Assistência Social (SUBS) da Justiça Federal/MS;

- Rota 67 - Harley Davidson - Avenida Afonso Pena, nº 4548;

- Cartório do 5º Ofício - Rua Dom Aquino, nº 1330;

- Mécari Distribuídora - Avenida Gury Marques, nº 5164;

- OAB/MS – Avenida Mato Grosso, nº 4682;

- SEMAD da IEADMS - Av. Dr. João Rosa Píres, 482.