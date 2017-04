Campanha Mulher Brasileira estará na Carreta da Justiça em Rochedinho nesta terça-feira

Nesta terça-feira (4), das 8 às 14 horas, a Carreta da Justiça estará em Rochedinho, distrito de Campo Grande, para atender os mais de mil habitantes do local. A unidade móvel também será palco de apresentações teatrais e palestras: tudo para conscientizar a população no combate à violência doméstica.



Além das atividades de conscientização, as pessoas poderão resolver questões judiciais como casamento e reconhecimento de união estável, recebimento e análise de pedido de medidas protetivas de urgência e orientação jurídica e social nas causas relativas à violência doméstica.



Atendendo pedido do presidente do TJMS, Des. Divoncir Schreiner Maran, estarão no local o juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, que responde pela carreta, e a juíza Jacqueline Machado, da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital.



A iniciativa de levar a apresentação teatral ao local onde a justiça atende os cidadãos é mais uma ação da campanha Mulher Brasileira, uma proposta que engloba diversas ações em prol da mulher e contra toda forma de violência doméstica.



As ações serão desenvolvidas ao longo do ano visando debater a necessidade de uma mudança de cultura. A intenção é informar a sociedade sobre os crimes cometidos contra a mulher, as formas de se buscar ajuda, fomentar a cultura da paz, resultando em uma verdadeira transformação da realidade ainda existente no país.



“Acredito ser esta uma parceria importante, porque nos permite ampliar os atendimentos na área em que nossa equipe encontra muitas demandas, que é a de família. Estaremos lá para auxiliar no que for possível”, disse Luiz Felipe.



Para Jacqueline, que responde pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, pasta de suma importância diante da realidade brasileira em que a mulher infelizmente ainda é vítima de tanta violência, é extremamente importante o desenvolvimento de diferentes ações, atingindo várias camadas da sociedade.



“Precisamos combater essa violência de gênero não apenas através da ação repressiva, mas também é precisamente por meio de projetos e ações que deem visibilidade para este tipo de violência e que consigam auxiliar na mudança da cultura machista, tão presente no mundo”.

Campanha

O Poder Judiciário está engajado, durante todo este ano de 2017, na Campanha “Mulher Brasileira”, que faz parte da mobilização nacional “Justiça pela Paz em Casa”, idealizada pela presidente do STF e do CNJ, Ministra Cármen Lúcia. Por isso, o presidente do Tribunal de Justiça, Des. Divoncir Schreiner Maran, conclamou todo o Poder Judiciário, instituições e a sociedade para propagar a cultura da paz dentro de casa e conta com a participação de toda a sociedade para mudar esta realidade que vitima mulheres todos os dias.