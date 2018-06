Campanha nacional de vacinação é prorroga em Mato Grosso do Sul

A campanha nacional de vacina foi prorrogada novamente em Mato Grosso do Sul, após a decisão do Ministério da Saúde. Agora, o público-alvo tem até a sexta-feira (22), para se vacinar em todo país. A baixa adesão e a proximidade do inverno contribuíram para a alteração da data.

Já foram vacinados no estado 592.159 pessoas do total do público-alvo – que é de 737.395. Segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), entre os grupos prioritários, os professores são os que mais aderiram à vacinação (114,78%). Na sequência aparecem o grupo dos idosos (92,79%), puérperas (92,05%) e o dos trabalhadores em saúde (90,79%).

A secretaria de Estado de Saúde (SES) espera vacinar ao menos 90% do público-alvo no estado, o que representa, pelo menos, 663.656 pessoas. Mato Grosso do Sul recebeu 811 mil doses da vacina.