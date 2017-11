Campanha Nome Limpo pretende aumentar em 10% o número de atendimentos

A 12ª edição da campanha de recuperação de crédito Nome Limpo da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), que será realizada de 20 de novembro a 15 de dezembro, pretende aumentar o número de atendimentos. O cadastro de empresas para da campanha termina nesta segunda-feira (6).

“A nossa expectativa para este ano é aumentar em 10% o número de atendimentos em relação a campanha do ano passado”, finaliza a gerente comercial da ACICG, Letícia Ribeiro.

Em 2016, no maior feirão de negociação de débitos de Mato Grosso do Sul, mais de 8 mil registros de dívidas foram excluídos do sistema do SCPC durante a campanha. Quase 14 mil pessoas foram atendidas para consultas a débitos somente na ACICG, e mais de R$1,3 mi foram recuperados para o comércio de Campo Grande.

As empresas que aderirem a campanha vão oferecer descontos e termos especiais de negociação aos seus clientes inadimplentes.Para participar as empresas interessadas devem procurar a Associação Comercial, ou solicitar a visita de um consultor da entidade até o dia 6 de novembro.

Durante o período do evento as empresas participantes contarão com espaço exclusivo para atendimento dos clientes, envio de carta-convite aos clientes inadimplentes, conciliador qualificado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) para conduzir a negociação, homologação pelo juiz, entre outros benefícios.