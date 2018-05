Campanha protesta pelos “minutinhos” em vagas preferenciais

Cadeirantes e portadores de deficiência física participaram nesta terça-feira da campanha “Esta vaga não é sua nem por um minuto”, pedindo mais respeito às vagas exclusivas para eles no centro de Campo Grande.

A ação feita em parceria com a Subsecretaria de Defesa e Direitos Humanos, em parceira com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). O prefeito participou da mobilização da campanha e destacou que pelo segundo ano consecutivo a prefeitura promove a ação.

“A nossa administração quando criou a Subsecretaria dos Direitos Humanos que visa justamente isto, conscientizar e dar um alerta aos motoristas que sempre ocupam uma das vagas destinadas as pessoas com deficiência. Com este minutinho, eu já volto, o deficiente fica sem sua vaga. Estamos fazendo esta campanha no mês "Maio Amarelo", onde as pessoas prestam uma atenção maior com o trânsito”, comenta Marquinhos.

Adriana Lima é cadeirante e considera a campanha é muito importante, levando em consideração que os deficientes possuem dificuldades com as vagas. “Às vezes a gente chega e a vaga está ocupada. Isso é muito complicado para os deficientes. Acho que o momento é de conscientização e de respeito aos direitos das pessoas”.

Para Adriano Rolon, o movimento reforça a atenção ao respeito das vagas dos cadeirantes. “Nosso objetivo é chamar a atenção por nossas vagas, pois elas pertencem às pessoas que possuem algum tipo de deficiência”.