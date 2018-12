No decorrer do mês de dezembro diversas instituições vestem-se do espírito natalino com um objetivo em comum: ajudar os necessitados. Crianças, idosos, doentes e moradores de rua tornam-se alvos daqueles que querem fazer o bem.

O JD1 Notícias selecionou alguns locais onde você pode também ser parte do projeto e fazer alguém feliz nesta data lembrada no mundo inteiro.

Uma das campanhas de Natal mais aguardadas do ano, Papai Noel dos Correios recebe, até o dia 11 de dezembro, presentes em resposta às cartas enviadas por milhares de crianças. Clique aqui para saber detalhes de como participar .

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) também entra no espírito natalino com a campanha Compartilhe o Natal, mobilizando a sociedade, órgãos públicos e a iniciativa privada para a doação de brinquedos a crianças e adolescentes atendidos em abrigos assistenciais. Faça parte doando em um dos postos de coleta até o dia 7 de dezembro. Clique aqui e confira os postos .

Os servidores estaduais também podem contribuir para um natal melhor para os necessitados através da 4ª Campanha de Doação de Brinquedos – Divida a Brincadeira do Governo do Estado. Cada órgão estadual conta com um local de arrecadação para que cada interessado participe.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), disponibiliza, até o dia 6 de dezembro, uma lista de presentes que são pedidos de crianças do estado inteiro, para participar, clique aqui .

O Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS), realizará a quinta edição da Campanha Encontro de Craques - Natal Solidário. O evento será no dia 16 dezembro, das 8h às 12h, na sede do sindicato em Campo Grande, com partidas de futebol e almoço beneficente. Na ação, serão arrecadados brinquedos que serão doados para um abrigo de crianças e a quantia da venda da feijoada, será revertida para os idosos do Asilo São João Bosco. Clique aqui e saiba mais .