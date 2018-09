O peão de rodeio em touros Elias Santana da Silva Júnior (29), de Aparecida do Taboado, morreu no início da tarde desta terça-feira (25) na cidade de São José do Rio Preto. Elias foi atendido na UPA de Santa Fé do Sul na noite de sexta-feira (21), depois de sofrer ferimentos após queda de um touro no evento realizado na cidade de Rubinéia.

Às 2h30 da madrugada de sábado, ele foi transferido pela UTI Móvel da HelpMed em estado grave para a cidade de São José do Rio Preto, para o Hospital Base, com suspeitas de traumatismo na região da cabeça, com lesões na coluna e pescoço. Durante a montaria o peão fora arremessado contra a arena e ainda foi atingido pelo touro.

Em Rio Preto o peão da cidade de Aparecida do Taboado passou por cirurgia neurológica, permaneceu na UTI sob cuidados intensivos pós-operatório, mas não resistiu e morreu nesta terça-feira (25). A família irá acionar a seguradora para amparo legal. Elias deixa mulher e um filho de 3 anos.