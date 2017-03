Campo Grande adere a “Hora do Planeta” e apaga as luzes de monumentos neste sábado

Entre 20h30 e 21h30 deste sábado (25), as luzes do Obelisco, da Praça das Araras, do Paço Municipal e da Praça Epaminondas Alves Ferreira serão apagadas em Campo Grande. A atitude faz parte da “Hora do Planeta”, maior evento global contra as mudanças climáticas.

Como em anos anteriores a Campo Grande aderiu ao movimento e junto com a WWF Brasil convida toda a população a apagar as luzes por 60 (sessenta) minutos.

Milhares de cidades, empresas e pessoas de todo o mundo apagarão suas luzes demonstrando a preocupação quanto aos impactos do aquecimento global e as consequências das mudanças climáticas para todos.

O futuro começa agora

A Hora do Planeta é um momento único de mobilização para reflexão sobre o aquecimento global e a adoção de novos hábitos e maneiras de se relacionar com o meio ambiente. A cada ano há um maior envolvimento de representantes de diversos segmentos da sociedade, bem como a adesão de diferentes e importantes monumentos como as pirâmides do Egito; a Torre Eiffel em Paris; a Acrópole de Atenas na Grécia e a cidade de Las Vegas nos Estado Unidos.