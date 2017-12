Campo Grande alcança nota máxima em transparência

O levantamento divulgado pelo Ministério Público Federal (MPF) nesta quinta-feira (7) aponta campo grande como a cidade mais transparente do estado ao lado de Paranaíba, ambas alcançaram nota 10.

No ano passado, a cidade figurou em 53º lugar no ranking estadual e como a pior Capital em Transparência do País.

“A administração municipal está dando um exemplo de trabalho transparente. Em 11 meses de gestão, saímos da 53º posição para o primeiro lugar no Estado. Esse foi um compromisso de campanha e vamos cumprir até o final do governo”, afirmou o prefeito Marquinhos Trad.

Os dados apresentados foram colhidos dos sites de transparência de todos os municípios do Estado, no período de 6 a 11 de novembro de 2017, de forma a evidenciar sua adequação a legislação disposta, bem como a aderência às boas práticas de transparência pública dos órgãos brasileiros de controle.