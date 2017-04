Campo Grande amanhece com chuva nesta quarta-feira

A quarta-feira (26) amanheceu com chuva e temperatura amena em Campo Grande. No início da manhã os termômetros marcavam 22°C. No interior de Mato Grosso do Sul o dia também amanheceu nublado e com previsão de pancadas de chuvas.

Uma frente fria avança sobre o sul e centro do Estado e provoca fortes pancadas de chuva e queda na temperatura, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Campo Grande a temperatura mínima prevista é de 19°C e máxima de 27°C. Em Mato Grosso do Sul a temperatura mínima prevista é de 14° C e a máxima deve atingir 33°C.