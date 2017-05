Campo Grande amanhece com chuva nesta quinta-feira

A quinta-feira (4) amanheceu com chuva e temperatura amena em Campo Grande. No início da manhã os termômetros marcavam 19°C. No interior de Mato Grosso do Sul, a previsão é que o dia comece nublado e com previsão de pancadas de chuvas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chegada de uma perturbação de baixa pressão deixa o tempo instável, o que aumenta a probabilidade de chuva intensa entre à tarde e à noite.

No Estado a temperatura mínima prevista é de 19° C e a máxima deve atingir 36°C. Na Capital a temperatura máxima será de 30°C.