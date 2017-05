Campo Grande amanhece com chuva nesta terça-feira

O dia amanheceu com chuva e temperaturas amenas nesta terça-feira (16), em Campo Grande. No início da manhã os termômetros 20°C. No interior de Mato Grosso do Sul o dia também amanheceu nublado e com previsão de pancadas de chuvas.

Mas de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante o dia as chuvas diminuem e as temperaturas aumentam.

Em Mato Grosso do Sul, a temperatura mínima prevista é de 13°C, e a máxima não passa de 39°C. Na Capital, a temperatura mínima será de 19°C e a máxima de 27°C.