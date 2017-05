Campo Grande amanhece com chuva neste sábado

O dia amanheceu com chuva e temperatura amena neste sábado (20), em Campo Grande. No início da manhã os termômetros marcavam 21°C. No interior de Mato Grosso do Sul o dia também amanheceu nublado e com previsão de pancadas de chuvas.

Em Campo Grande a temperatura mínima de 21°C e máxima de 24°C. Já no Estado as temperaturas serão mais baixas, a mínima prevista é de 16° C e a máxima não passa de 35°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as instabilidades estarão reforçadas pela chegada de um cavado. O tempo permanece nublado e haverá aumento de convergência de ventos úmidos.