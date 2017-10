Campo Grande atinge meta em pesquisa sobre HPV

Campo Grande é umas das 17 capitais brasileiras que atingiram a meta do Estudo Pop Brasil, desenvolvido para analisar a incidência do Papilomavírus humano (HPV) em adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 16 e 25 anos. O Estudo teve início em julho pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) em parceria com o Ministério da Saúde.

Profissionais da UBSF Vida Nova, UBS Estrela do Sul, UBS Vila Nasser, UBS 26 de agosto, UBSF Serradinho e UBS Popular estiveram envolvidos no estudo. O trabalho era desenvolvido visando o público especifico de cada região.Todos os dados do estudo são sigilosos.

A atuação da servidora Zena Maria Corrêa da Costa ainda conferiu à Capital o primeiro lugar no ranking nacional de “coletadores” divulgado em setembro. A enfermeira da UBSF Vida Nova recebeu o título de melhor coletadora do país, conforme boletim informativo divulgado pelo Pop Brasil, em setembro. A servidora realizou 160 coletas, sendo que a meta pré-estabelecida era de 67 por unidade.

No geral, Campo Grande realizou a coleta de 421 amostras, atingindo a meta juntamente com outras 17 capitais, conforme gráfico ao lado.

Pop Brasil

O Pop Brasil foi concebido pela médica e pesquisadora Eliana Márcia Da Ros Wendland, do Hospital Moinho dos Ventos de Porto Alegre/RS, com objetivo de descobrir a prevalência do papilomavírus humano em adolescentes de todo o país.