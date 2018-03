O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), participou nesta terça-feira (13), em São Paulo, do Primeiro Congresso Nacional de Municípios e Prefeitos. Marquinhos e o procurador-geral do Município, Alexandre Ávalo, apresentaram, no “Painel de Boas Práticas – Alternativas inteligentes para os municípios do Brasil”, o programa Fique Legal.

“O Município de Campo Grande teve destaque no evento, com participação na mesa que teve como foco as medidas fiscais adotadas por Campo Grande. Vários prefeitos nos pediram informações para que possam repetir essas iniciativas em suas cidades”, declarou o prefeito.

O projeto, realizado por meio de parceria do Município com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), teve por finalidade a redução do estoque de processos e recuperação de créditos do executivo fiscal (PCP – Programa Conciliar é Preciso).

O procurador Alexandre Ávalo explicou que os bons resultados do Programa chamaram a atenção da Associação de Prefeitos de São Paulo, que deu ao Município de Campo Grande a oportunidade de compartilhar suas experiências com outros municípios do país.