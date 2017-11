Campo Grande Expo será lançada no sábado

A feira vai buscar trazer as mais novas tendências se equipamentos e maquinários para os produtores além de inovações e informação sobre as novas tendências na ILPF

Será lançada no próximo sábado (4), no espaço Terra Nova Eventos, a Campo Grande Expo 2018, uma feira de agronegócios que propõe trazer para a Capital inovação e tecnologia para o desenvolvimento do campo no Estado e no País.

Carlos Alberto do Valle que é consultor técnico de agronegócio, no evento, destacou que a feira vai buscar trazer as mais novas tendências se equipamentos e maquinários, que ainda não são oferecidas de forma ampla no setor, para os produtores. “É a tecnologia a disposição do produtor rural”, destacou.

Segundo Carlos a feira irá trazer inovações e informação sobre as novas tendências na Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF), sistema de produção que integra os componentes agrícola, pecuário e florestal em uma mesma área, um área que tem crescido muito em MS.

O empreendimento é organizado pelo Certfica Agro, parte do Grupo Certfica, com sede na Capital e liderado pela empresária Alessandra Piano. “Será um processo de integração entre a agricultura, pecuária e floresta, no que de mais avançado possa existir em tecnologias mundiais, mas desenvolvidas para nossos climas, solos e culturas e da produção animal”, enfatiza Piano. Ainda segundo a empresária, já na primeira edição do evento é esperada a presença de cerca de 20 mil visitantes vindos de todo o Brasil e de países vizinhos.

O publico alvo do evento é o publico para business, esperando gerar um total de R$ 15 milhões a R$ 20 milhões em negócios, mas essa é só uma estimativa, uma vez que o foco é gerar negócios para longo prazo.

Durante o evento no dia 04 de novembro serão feitas dinâmicas de demonstração do maquinário para o plantio, onde segundo Carlos Alberto do Valle, vai ser demonstrado aos produtores as opções que melhor se adaptam para cada tipo de negócio, dessa forma apontando qual o investimento correto para cada produtor.

Representando o Prefeito Marquinhos Trad no evento, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia e Agronegócio, Luiz Fernando Buainain destacou que essa é uma demanda do estado um evento desse porte que traga inovações a esse setor que é forte.

“Isso vai dar uma abertura maior na economia para a nossa cidade de Campo Grande, aqui é o agronegócio 4.0, que vem acelerado, com o apoio da prefeitura para desenvolver a nossa economia. Esse evento vai mostrar a potencialidade e as oportunidades que temos em Campo Grande.” destacou o Secretário.

Com o intuito de divulgara primeira edição do Campo Grande Expo, os organizadores do evento prepararam diversas atividades promocionais, uma das quais a ser realizada ainda neste ano, dia 4 de novembro, quando acontece uma performance de máquinas, com demonstração de semeadoras e tratores, além de visita guiada pela área de mais de 34 ha onde acontecerão as exposições. No dia 23 de fevereiro de 2018 ocorre nova demonstração de máquinas, além da realização de palestras. Fechando o ciclo de pré-eventos, acontece no dia 26 de maio de 2018 a Churrascada Gourmet, com a presença de renomados chefs que irão preparar cortes especiais aos visitantes.

O evento principal acontece em julho do próximo ano. O evento também terá como foco a incorporação de recursos digitais e da internet como meio de aperfeiçoamento dos processos produtivos, o que já é chamado por especialistas de Agricultura 4.0 e comporta práticas como, por exemplo, o monitoramento de rebanhos e lavouras por meio de drones e GPS.