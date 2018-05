De sexta-feira (25), à domingo (27), Campo Grande irá receber a Feira de Imóveis e Oportunidades 15ª SECOVI MS, com patrocínio da Caixa. O evento terá mais de três mil imóveis novos ou usados que estarão em oferta no Shopping Norte Sul Plaza.

Segundo o superintendente regional da Caixa, Evandro Narciso de Lima, a feira é uma oportunidade para as famílias realizarem o sonho de adquirir a casa própria. “Na feira, os visitantes podem contar com as condições facilitadas que a Caixa oferece, além de ter acesso aos principais lançamentos e a diversos imóveis, novos e usados, disponíveis na região de Campo Grande”, comenta.

O evento contará ainda com a realização de leilão de imóveis registrados em nome da Caixa, na modalidade presencial e pela internet, que será realizado na sexta-feira (25), às 17h (hora local), no Shopping Norte Sul, no estande da Caixa, na presença dos interessados ou seus procuradores legais. Fotos e informações sobre os imóveis do leilão disponíveis no site https://www.casadeleiloes.com.br/externo/

Atendimento na feira

Para requerer o crédito para casa própria, na feira, basta levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Os interessados também podem obter informações em todas as agências da CAIXA, no site www.caixa.gov.br ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101), disponível 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana.