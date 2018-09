Uma etapa da Olimpíada do Conhecimento, promovida pelo Senai com o apoio do Sesi e IEL será em Campo Grande. O evento entre alunos do Senai disputa uma vaga para WorldSkills 2019, uma espécie de Olimpíada Mundial de Profissões que será realizada no ano que vem em Kazan, na Rússia.

A competição ganhou reforço do setor produtivo e, de 9 a 14 de setembro, o Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, em Campo Grande (MS), se tornará uma verdadeira feira do conhecimento, com projetos inovadores desenvolvidos pelo Sistema Fiems e também pela Famasul, Fecomércio e Sebrae-MS.

A Olimpíada do Conhecimento reúne estudantes de cursos técnicos e de formação profissional da instituição, que serão desafiados, durante quatro dias de provas, a executar tarefas do dia a dia das empresas dentro de prazos e padrões internacionais de qualidade. Ao todo, serão 27 competidores disputando vagas nas ocupações de “Instalações Elétricas Prediais” e “Controle Industrial”.



Entre as atrações do evento, o Senai apresentará, por meio de um televisor touch screen, uma planta 360 graus de uma fábrica totalmente inteligente com as tecnologias da Revolução 4.0, como robótica avançada, big data, manufatura digital e internet das coisas, e mostrará como funcionam os materiais de realidade aumentada utilizados na educação da instituição, além de levar para dentro do Albano Franco um laboratório para fazer ensaios microbiológicos e físico-químicos de alimento, divulgando produtos e serviços técnicos e tecnológicos e consultorias disponibilizados pelo IST Alimentos e Bebidas (Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas), instalado em Dourados.



Os visitantes da Olimpíada do Conhecimento também poderão conhecer o “Inova Senai”, mostra de projetos inovadores elaborados e prototipados pelos alunos dos cursos de qualificação profissional da instituição em resposta às demandas das indústria sul-mato-grossense como resultado de uma metodologia que prima pela prática integradora entre o ambiente escolar e os desafios tecnológicos apresentados pelas empresas.

Parceiros



A Famasul, por meio do Senar/MS, levará para a Olimpíada do Conhecimento oficinas tecnológicas, como “Agricultura Urbana”, “Agricultura de Precisão” e “Utilização de Drones na Agricultura de Precisão”. O objetivo é fomentar diretamente o trabalho no campo, cada vez mais tecnificado, ou a prestação de serviços para quem aposta na qualificação profissional no segmento de paisagismo e jardinagem.



No caso da Fecomércio, por meio do Senac, será montado um stand do curso de confeitaria, demonstrando como o confeiteiro elabora produtos de confeitaria, por meio do preparo de massas, coberturas e recheios. Além disso, o espaço servirá para que o público conheça os princípios de armazenamento e acondicionamento de matéria-prima e aditivos.



Já o Sebrae-MS contará com um espaço em que serão realizados jogos empresariais online, com perguntas sobre temas relacionados aos desafios do dia a dia de um negócio, como gestão de pessoas, finanças, marketing e planejamento. A cada 40 minutos, serão formados quatro times de três pessoas que estiverem visitando a feira, para que possam competir na plataforma. Especialistas do Sebrae estarão no estande para, antes de cada disputa, orientar as equipes com dicas sobre as temáticas.