Mato Grosso do Sul aparece com a maior taxa de divórcio do Brasil, considerando o cálculo da divisão do número de divórcios pelo número de habitantes, multiplicando-se o resultado por mil. Para a pesquisa, foram considerados os divórcios das pessoas de 20 anos ou mais de idade concedidos em 1ª instância ou realizados por escrituras extrajudiciais. Os dados são de levantamento de Registro Civil do IBGE divulgado nesta quarta-feira (31).

O número de divórcios consensuais concedidos em 1ª instância ou por escritura aumentou 11,5% em Mato Grosso do Sul, somando 6.808 no ano passado. Em Campo Grande foram 3.496.

O tempo médio de duração do casamento caiu de 18 anos para 11,6 anos em uma década (entre 2007 e 2017). O levantamento considera para cálculo o intervalo entre a data do casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio.

Em contrapartida, a taxa de nupcialidade legal no estado, ou seja, de registros de casamentos entre a população em idade de casar (15 anos ou mais de idade) é a 5ª maior do país. Para cada mil habitantes em idade de casar, 7,96 uniram-se por meio do casamento legal em 2017. No Brasil, a média é de 6,6 pessoas unidas em casamento.

Em relação ao número de casamentos, houve redução de 4,6% em 2017 no Mato Grosso do Sul, de 17.447 para 16.650. No entanto, o número de casamentos registrados entre cônjuges do mesmo sexo masculino aumentou de 32 para 44 no ano passado.