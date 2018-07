Campo Grande sediará fórum de habitação em agosto

Será sediado em Campo Grande nos dias nos dias 17 e 18 de agosto o I Fórum ATHIS – Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. O evento será realizado no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e tem como objetivo fomentar o debate sobre moradia para famílias de baixa renda.

A Lei Federal 11.888, que completa 10 anos em dezembro de 2018, ‘assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia previsto na Constituição Federal’, abarcando famílias com renda mensal de até três salários mínimos.

Outros objetivos da ATHIS são propiciar a ocupação dos espaços urbanos de acordo com legislação urbanística e ambiental, além de evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental, que oferecem risco à saúde, à segurança e, principalmente, à vida dos moradores.

O diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação, Enéas Netto, destaca que a pasta municipal da habitação deve convergir com as necessidades diretas desse público que recebe até três salários mínimos. Sendo assim, as parcerias estabelecidas via o fórum ATHIS é fundamental para que o trabalho técnico seja de fato oferecido àqueles que mais precisam.

“Estamos conscientes da necessidade da população em receber esse auxílio, já que muitos não dispõem de conhecimento ou mesmo recursos próprios para contratação de profissionais especializados. Dessa forma, esse evento é um ganho imenso para o desenvolvimento sustentável da habitação de interesse social na Capital e a Emha faz questão de ser protagonista desse processo de ocupar espaços urbanos vazios, além de oferecer soluções inteligentes, inovadores e eficazes para atender à população da Capital da melhor maneira possível”, destaca Enéas.

Podem participar todos profissionais atuantes no setor público, privado, nas universidades e ONGs. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas clicando aqui.

O Fórum é uma realização da prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Agência Municipal de Habitação (Emha) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul (CAU/MS).

Serviço: A UEMS de Campo Grande, onde o Fórum será realizado, está localizada na Avenida Dom Antônio Barbosa, (MS-080), 4.155, em frente ao Conjunto José Abrão.