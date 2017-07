Campo Grande sediará maior encontro de cientistas do país

Campo Grande será a sede da 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência será realizada no período de 16 a 22 de julho de 2019. A Capital sul-mato-grossense venceu a disputa para sediar o maior encontro de cientistas do país.

O evento será na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que competiu com universidades do Pará, Rio Grande do Norte e Paraná.

A Reunião Anual da SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência é realizada, a cada ano, em um estado brasileiro, sempre em uma universidade pública, com um tema diferente. Para 2019, a UFMS defendeu o tema: Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da Diversidade e do Desenvolvimento Social.

A programação científica da Reunião Anual da SBPC é composta por conferências, mesas-redondas, encontros, sessões especiais, minicursos e sessões de pôsteres.

O Reitor da UFMS, Marcelo Turine, avalia que o encontro permite uma enorme congregação de esforços da comunidade científica brasileira para o enriquecimento acadêmico e cultural da sociedade como um todo. “Sediá-lo só reforça nosso protagonismo dentro do universo da Ciência brasileira”, afirmou Turine.