Campo Grande terá corrida e pedalada em comemoração aos 118 anos

Cartão postal de Mato Grosso do Sul, o Parque das Nações Indígenas será palco principal da Corrida e Pedalada dos 118 anos de Campo Grande, agendada para o 12 de agosto, em homenagem ao aniversário da cidade que é celebrado no dia 26 do mesmo mês. Em sua quinta edição, o evento traz novidades. Além das tradicionais provas de cinco e dez quilômetros, também foi inserido percurso de 16 quilômetros, bem como caminhada e pedalada.

Segundo Renato Branco, diretor da A4 Sports, empresa responsável pela organização em parceira com a Prefeitura Municipal, objetivo é reunir os dois grupos de atividades livres que mais crescem no país, no caso corrida de rua e pedalada. A idade mínima para participar é de 14 anos, mas o limite de faixa etária varia de acordo com a categoria. "É possível, por exemplo, competir somente entre pessoas com mais de 70 anos de idade", exemplificou.

Percurso

As provas começam a partir das 16h45, exceto a pedalada e a caminhada, que estão marcadas para as 20 horas. Os percursos têm início na Avenida Afonso Pena, em frente à Cidade do Natal, no Parque das Nações Indígenas. De lá, os participantes seguem pela Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes. Os competidores da prova de cinco quilômetros retornam pouco antes de chegarem na Governadoria, após a segunda rotatória, enquanto os demais continuam o trajeto - os inscritos na caminhada fazem a mesma rota que os competidores dos cinco quilômetros.

O restante do pelotão vai adiante e dá a volta pelo Parque dos Poderes até à Avenida Mato Grosso, onde os participantes dos dez quilômetros retornam pela entrada da sede da Polícia Militar Ambiental, no acesso ao Parque das Nações. Já os de 16 quilômetros seguem a partir deste ponto, entram no Parque das Nações, percorrem as vias do local e depois fazem o retorno para o ponto de chegada, na Avenida Afonso Pena.

Como participar?

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto ou enquanto houver vagas, na Loja Planeta Esportes localizada na Rua Sete de Setembro, 592, no Centro. Pela internet, os interessados, principalmente aqueles que moram no interior, têm até a próxima segunda-feira para garantir a inscrição por meio do site www.minhasinscrições.com.br (https://sites.minhasinscricoes.com.br/CorridaePedalada118anosdeCampoGrande2017)

Os valores variam de R$ 80 a R$ 170, de acordo com o lote e kit escolhido (VIP ou básico). Na internet, por exemplo, já está no terceiro lote. Há ainda desconto para inscrição presencial de pessoas acima de 60 anos e doadores de sangue ou medula que estejam com a carteirinha em dia.

Final das provas

Os cinco primeiros colocados da corrida, na categoria geral masculino e feminino, recebem troféus. Os três primeiros colocados na categoria por faixa etária masculino e feminino, nas provas de 5, 10 e 16 quilômetros serão premiados com medalhas, de ouro, prata e bronze.

Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal e que estiverem regularmente inscritos, receberão medalhas de participação. Não serão entregas medalhas ou brindes pós-provas para as pessoas que, mesmo inscritas, não tenham participado do evento. Para receber a medalha é obrigatório que esteja portando número no peito. Será entregue apenas uma medalha por atleta.