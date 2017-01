Campo-grandense de 17 anos cria Startup para ajudar a localizar animais perdidos

Após ver o sofrimento de pessoas próximas ao perderem seus cãezinhos, o campo-grandense Augusto Vieira Ferreira, de 17 anos, resolveu juntar as paixões por animais e pela tecnologia e montou uma Startup para reunir informações de animais, e em caso de desaparecimento, que eles sejam localizados mais facilmente.

São chamadas de Startup as companhias e empresas que estão no início de suas atividades e que buscam explorar atividades inovadoras no mercado, e segundo Augusto, que é morador do Bairro Coophavila II, esta criada por ele é novidade aqui em Mato Grosso do Sul. Ele conta que a ideia de criar uma plataforma de localização de cães surgiu há três anos.

“Eu tinha 14 anos e trabalhava como adestrador de cães na empresa de um amigo. Sempre passeávamos com os cachorros e por conhecer bem a área era comum que pessoas parassem seus carros e perguntassem se tínhamos visto seu cachorro. Mostravam foto e tudo. Daí comecei a pensar em uma forma de ajudar essas pessoas”, conta.

Augusto conta que após um ano trabalhando como adestrador resolveu sair e se dedicar a outra paixão, a tecnologia. Em 2015 abriu uma agência digital e passou a trabalhar com desenvolvimento de sites e então resolveu colocar em prática sua ideia. “Ficava pensando como poderia resolver esse problema, como ajudar essas pessoas de uma forma simples e barata”, explica.

Foi quando surgiu a “Achei Meu Cão.com”, lançada oficialmente nesta segunda-feira (30). A plataforma levou quatro meses para ficar pronta e passou por vários testes. “ Foram quatro meses trabalhando de 16 a 20 horas por dia”, salienta Augusto que explica ainda que a plataforma ainda é demo, mas já está com todas as funções operando.

Mas como funciona? É bem simples. Através do site oficial ou de distribuidores, as pessoas interessadas compram por R$ 30 um pingente que será colocado na coleira do seu cão. Nesse pingente constará um número de identificação, que deverá ser cadastrado no site com todas as informações do proprietário do cachorro o que facilitará a localização desse animal se ele se perder. Quem encontrar pode inserir o código em uma área específica da plataforma onde estarão todas essas informações.

Por enquanto a Startap funciona apenas em Mato Grosso do Sul, mas já fazem parte dos planos de Augusto estender a abrangência para todo o Brasil, inclusive com o desenvolvimento de um aplicativo que será lançado em abril. Para mais informações sobre a Startup acesse o site aqui.