Elaine Aparecida das Neves de 34 anos foi executada a tiros por um casal de pistoleiros, na manhã desta quinta-feira (16), em Pedro Juan Caballero (PY). De acordo com informações preliminares, a mulher teria saído de Campo Grande e tinha acabado de chegar à fronteira, quando foi morta.

Segundo Porã News, o crime aconteceu as 6h50, próximo à linha de fronteira com Ponta Porã. De acordo com investigadores da Polícia Nacional, ao avistarem a vítima, o casal de pistoleiros que até o momento não foram identificados, sem mediar palavras, se aproximaram de Elaine disparando diversos tiros de 9mm, falecendo no local.

Segundo informações, a vítima teria saído de Campo Grande por volta da 1h, quando embarcou em um ônibus com destino a Ponta Porã, e o casal que executou Elaine estaria aguardando por ela na região.

Agentes da Divisão de Homicídios e da Polícia Nacional recolheram informações para identificar os autores. A Polícia local investiga o caso.