Campo-grandense é preso no Paraguai com 20 quilos de cocaina

Um homem de 26 anos, natural de Campo Grande foi preso com 20 quilos de cocaína na noite desta terça-feira (11) em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

Ele foi preso por agentes da Senad (Secretaria Nacional Anti Drogas) quando transitava a bordo em um Fiat Strada, pelas ruas Carlos Dominguez e Fálix Perez Cardozo no centro da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã com 20 kilos de cocaína.

Os agentes realizavam um controle de vigilância na área e notaram a atitude estranha do condutor. De acordo com o site Porã News, durnate abordagem, a droga foi encontrada em um fundo falso do veículo.

O caso foi comunicado ao promotor de justiça local que determinou a apreensão da droga, veículo e do condutor que está preso na unidade antidrogas da Senad em Pedro Juan Caballero.