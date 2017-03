Um jovem de 24 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (20) transportando um revólver calibre 38 sem a documentação regular, em um veículo na MS-164, entre Ponta Porã ao Distrito de Vista Alegre. Aos policiais, o rapaz confessou que comprou a arma no Paraguai para uso pessoal.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), além da arma, foram encontrados, 50 munições intactas embaixo do banco do motorista, que conduzia um veículo Fiat/ Punto. O rapaz que é morador de Campo Grande declarou que adquiriu a arma no país vizinho.

O caso foi encaminhado a Delegacia de Polícia de Ponta Porã