Campo-grandense procura motoristas que perderam placas de carros durante enxurrada

Não é novidade que ultimamente chuva em Campo Grande é sinônimo de prejuízo. Porém a chuva forte que caiu na Capital no último domingo (5) deixou mais que casas destelhadas e árvores no chão. No Coophavilla II, bairro da Capital, motoristas tiveram as placas de seus veículos arrancadas pela enxurrada.

O consultor judicial, Tiago Barbosa Lopes, de 22 anos, encontrou oito delas enquanto procurava o para-choque do seu carro, que também foi arrancado pela forte correnteza que se formou com o alagamento da Avenida Marinha e agora ele procura os donos porque sabe o quanto custa uma placa nova.

Tiago conta que passa pela avenida todos os dias e sempre que chove é a mesma coisa. A água vem de bairros vizinhos e acumula-se na avenida principalmente por causa dos bueiros entupidos. Na tarde de domingo ele disse que estava levando um primo em casa quando se deparou com a água encobrindo outros carros na avenida.

“Os carros estavam ilhados próximo ao Aero Rancho”, conta. Foi quando ao passar pela avenida alagada teve seu para-choque arrancado e levado pela enxurrada. Tiago decidiu estacionar o veículo, um Ford Focus, e ir procurar a peça. Foi quando o proprietário de uma garaparia antes de fechar as portas informou para ele a quantidade de placas de carros que estavam boiando na água e entregou duas que conseguiu pegar para Tiago.

O consultor disse que conseguiu pegar mais seis placas que viu boiando, mas muitas eram levadas para os bueiros. Sabendo do alto valor de um novo emplacamento, Tiago publicou uma foto das placas que achou em um grupo de vendas no Facebook e alguns donos já foram localizados. “Um cara que é de São Carlos, em São Paulo, me procurou depois que viu a postagem e outro aqui da Vila mesmo”, conta

Seis placa ainda estão com Tiago, que apesar de ter encontrado apenas uma parte do para-choque e ter que arcar com um prejuízo de R$ 500, espera que os donos apareçam e não tenham que gastar com placas novas. “Não custa nada eu fazer isso”, destaca.

Quem identificou sua placa na imagem pode entrar em contato com Tiago pelo telefone 99303-8275

