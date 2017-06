Campo-grandense representa o Brasil em conferência da ONU

O Engenheiro Civil, pós-graduado em gestão Empresarial e especialista em Acessibilidade, Jary Castro, está representando o Brasil em Conferência Internacional sobre direitos das pessoas com deficiência que está sendo realizada na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova York.

Jary é natural de Campo Grande e trabalha há 20 anos com Direitos Humanos e disse que representar o Brasil no evento é uma coroação por tantos anos de trabalho. "Vim a convite da Presidência da República, através do Ministério dos Direitos Humanos para esse evento que tem importância mundial, pois aqui estão sendo representados mais de 100 países" disse Jary. Ao todo são 70 representantes brasileiros que participam do evento que vai até quinta-feira (15).

O representante brasileiro ainda aproveita o evento para finalizar a terceira edição do livro que lançou em 2013 "Ir e Vir Acessibilidade Compromisso de Cada Um". Jery é hoje gerente do Centro Oeste e responsável pela acessibilidade dentro do Sistema Confea/Crea e Mútua.

Atualmente Jery mora em Brasília onde executa trabalhos que abrangem os estados do centro-oeste.

O Evento

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi adotada pela Assembleia Geral da ONU, em 13 de dezembro de 2006, e passou a valer em 2008, quando obteve a vigésima ratificação entre os países signatários.

Desde então, as partes se reúnem anualmente - obedecendo ao artigo 40 do documento -, quando decisões são tomadas para cumprir as metas do tratado. O país-presidente da sessão deste ano é a Bulgária, com auxílio da vice-presidência composta por Tunísia, Sri Lanka, Equador e Alemanha.