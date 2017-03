Campo-grandense representará o Brasil em concurso de beleza internacional

A servidora pública federal e rainha de bateria, Rebecca Dayanna Amarilha Albino, 29 anos, receberá o título de Mais Bela Mulher Casada do Brasil, no Mrs. Brasil Universe 2017, o evento vai acontecer dia 30 de abril em cidade de São Paulo. A representante brasileira ganhou o direito de participar da etapa internacional do MRS, em agosto na África do Sul e concorrer o título de Mrs. Universo 2017.

Rebecca que é Rainha de Bateria da escola de samba bicampeã em 2017 em Campo Grande, relatou ao portal JD1 Notícias que está muito feliz por esse reconhecimento. “Não estou indo representar apenas a cidade, o estado e o país, mas sim, todas as mulheres trabalhadoras, as mulheres do dia, que cuidam do lar, do marido, dos filhos.” Afirmou.

Casada e mãe de Rudah de 06 anos, Rebecca tem vários títulos de campeã de concursos de fantasia de luxo em Corumbá/MS, é membro da Comissão Permanente de Assuntos Indígenas da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul, especializada em Direito Público e, também, em Direito do Estado e relações sociais, acaba atuando mais como defensora popular, orientando juridicamente e encaminhando quem a procura para conquista de direitos e acesso à cidadania.

O concurso Mrs. Universo 2017 será realizado entre os dias 26 de agosto a 03 de setembro de 2017 na África do Sul e a grande final no dia 02 de setembro de 2017.