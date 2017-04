Com a proximidade do feriado de páscoa, os campo-grandenses estão se programando para aproveitar o final de semana prolongado. O Terminal Rodoviário e o Aeroporto Internacional de Campo Grande aguardam um grande volume de passageiros entre os dias 13 a 15 de abril.

Segundo a empresa Sociacam, que responde pela assessoria do Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale, está sendo aguardando aproximadamente 6 mil pessoas nesses três dias de feriado prolongado.

Ainda de acordo com a assessoria, os destinos mais procurados pelos passageiros são Corumbá, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Para não houver atrasos e outros empecilhos que possam causar mal estar aos passageiros, a Concessionária do Terminal rodoviário, serão colocados mais de 22 carros extras. Dependendo da demanda, mais veículos serão disponibilizados.

Eles ainda relatam dicas importantes para os passageiros que enfrentarão a rodoviária neste final de semana, que são a compra de passagens idas e voltas antecipadas, e que tenham a documentação pessoal, caso viagem com crianças acompanhadas.

Caso a criança tenha que viajar sem um responsável, a assessoria pede que os pais acessem o site http://www.tjms.jus.br/, vai na aba serviços, e autorização de viagem. Esses documentos serão pedidos na hora do embarque e desembarque.

Outra informação essencial é que os passageiros cheguem pelo menos uma hora antes do embarque, e que as malas tenham o ticket com o nome completo do proprietário, para que evite constrangimentos no caso a mala seja extraviada durante a viagem.

Já a assessoria da Infraero relatou a reportagem que neste feriado de páscoa 16 mil passageiros passarão pelo Aeroporto Internacional de Campo Grande neste final de semana prolongado. Para não haver tumultos, serão colocados mais quatro voos extras. Em comparação na mesma data do ano passado, que foi registrado 13 mil entre embarques e desembarques, a assessoria relata que este ano teve um crescimento de 16% na venda de passagens aéreas.