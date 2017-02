Candidata a vereadora em Aral Moreira é presa com mais de 800 quilos de maconha

A candidata a vereadora em Aral Moreira Cassia Bedin dos Santos, de 27 anos e Flavio Ramirez (26), foram presos na manhã desta terça-feira (7) por realizar o serviço de “batedor” de uma carga de 850 quilos de maconha.

Durante bloqueio de equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), na MS 379, na região de Laguna Carapã, o Fiat Uno de cor vermelha, com placas de Aral Moreira/MS, conduzido por Cassia foi abordado para fiscalização de rotina. Na aborgagem Cassia se mostrou muito nervosa.

Em seguida, a equipe do DOF abordou o Fiat Uno de cor prata com placas também de Aral Moreira/MS, conduzido por Flávio. Durante a abordagem Flávio também se mostrou desconfortável com a situação. Questionado se conhecia Cassia e viajavam juntos, Fávio afirmou que conhecia Cassia, mas não estavam viajando juntos.

Ainda durante o bloqueio, uma caminhonete GM S-10, se aproximou do bloqueio policial, mas ao perceber a presença da polícia retornou bruscamente e fugiu em uma estrada vicinal. A caminhonete perdeu o controle e bateu em uma árvore.

O motorista abandonou o carro e fugiu. Na carroceria e nos bancos traseiros da caminhonete foram encontrados 714 tabletes de maconha que totalizaram 850 quilos da droga.

Em checagem ao veículo S-10, foi constatado que as placas aguçadas eram frias e ainda que era produto de roubo na cidade de Alvorada do Sul, cidade do interior do Paraná, em julho de 2016.

Cassia e Flávio, foram encaminhados até a DEFRON de Dourados, onde foi constatado a condição de batedores da carga de maconha, sendo autuados pelo crime de tráfico de drogas.