Candidato à presidência do CREA MS defende piso salarial para profissionais

As eleições para presidência do CREA MS começaram no dia 8 de outubro, e desde então o candidato Rodrigo Costa tem percorrido municípios do interior do Estado além da Capital para levar suas propostas a todos os profissionais representados pelo conselho.

Entre as prioridades do programa de trabalho do candidato Rodrigo Costa está a valorização dos profissionais do CREA MS, assunto pouco abordado nos últimos. “Temos que trabalhar para que os profissionais sejam valorizados e isso só vai acontecer quando houver cumprimento do piso salarial para os profissionais tanto em órgãos públicos quanto privados e quando o CREA MS investir em cursos, inclusive EAD, para qualificar os profissionais”, explica Rodrigo. A declaração foi dita em entrevista concedida na última sexta-feira (20) ao programa Capital Meio Dia, da Rádio Capital 95 FM, de Campo Grande.

Outro objetivo considerado prioritário para o engenheiro ambiental Rodrigo Costa é a transparência. Conforme explica o candidato, hoje, o portal da transparência do CREA MS não funciona de forma correta. “O CREA MS arrecada cerca e R$ 20 milhões por ano, precisamos saber detalhadamente onde esses recursos são aplicados, quais os fornecedores, quantas diárias são pagas, a transparência é um dever fundamental que tem que ser cumprido”.

Rodrigo, que é formado há dez anos e sempre atuou na área, ressaltou, durante a entrevista, a importância do fortalecimento dos jovens profissionais no mercado de trabalho. Para o candidato, o CREA MS tem condições de aplicar de forma efetiva programas como CREA JUNIOR, que permitem não só a qualificação dos jovens profissionais, mas o estreitamento entre eles e a sociedade.

Por fim, um dos pilares da candidatura de Rodrigo Costa, é a proteção da sociedade. “O CREA MS tem por função a fiscalização do profissional, mas não pode se prender a isso, o conselho tem sido omisso em questões importantes para sociedade como as obras faraônicas que vemos por ai, pontes desmoronando, e são questões diretamente ligadas ao exercício da profissão, por isso o CREA MS não pode mais se omitir”.

A campanha segue até dai 15 de dezembro, data em que será realizada a eleição para escolha do novo presidente do CREA MS.