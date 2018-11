O debate será retransmitido na página do JD1, no Facebook

Os três candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, participam nesta segunda-feira (5) de debate organizado por acadêmicos do curso de direito da universidade Uniderp, em Campo Grande.

Masour Karmouche, Rachel Magrini e Jully Heyder terão a oportunidade de apresentar suas propostas e esclarecer as dúvidas dos acadêmicos. Para um dos organizadores do evento, o estudante de direito Lucas dos Santos, o debate é uma forma de aproximar a OAB dos acadêmicos.

Lucas confirmou a participação dos três candidatos no debate. “Aceitaram o nosso convite e vão participar do evento. Para nós acadêmicos é algo muito benéfico. Esperamos ver hoje a noite um alto nível de discussão de idéia e propostas”, disse.

O evento é realizado pelo Centro Acadêmico Roberto Fauri - CARF da universidade e será transmitido ao vivo, a partir das 19h30, pela página no Facebook, com link na página do JD1 Notícias.

Serviço

Evento: Debate entre candidatos à presiência da OAB/MS

Local: Av. Ceará, 333 - Auditório do Bloco 02 – Tribunal do Juri

Data/hora: 05 de novembro de 2018, às 19h30