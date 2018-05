Candidatos aprovados em processo seletivo de telemarketing são convocados

Foi divulgado nesta terça-feira (29), no Diário Oficial do município a convocação de 40 candidatos aprovados no processo seletivo de operador de telemarketing das redes de atendimento da prefeitura.

De acordo com o edital, foram convocados os candidatos classificados da 1ª à 38ª colocação, assim como os candidatos classificados na 1ª e 2ª colocação referente às vagas reservadas às pessoas com deficiência (PcD).

Os candidatos convocados deverão comparecer nesta quarta-feira (30), na Secretaria Municipal de Gestão – Paço Municipal, conforme cronograma especificado no Anexo Único ao Edital, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.